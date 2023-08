Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt rutschte der Goldpreis temporär unter das Tief von Ende Juni bei 1.893 USD, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich sei es auf dieser Basis aber zu einem "reversal" gekommen, d. h. das Edelmetall habe das zuvor angeführte Low schnell wieder zurückerobern können. Auf solche Fehlausbrüche würden oftmals schnelle dynamische Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung folgen. Zwei wichtige charttechnische Argumente würden dieser alten Tradingweisheit möglicherweise in die Karten spielen. So würden die beiden Tiefpunkte bei 1.893/1.884 USD einen potenziellen Doppelboden bilden. Gleichzeitig sei dem Goldpreis jüngst die Rückeroberung der 200-Tage-Linie (akt. bei 1.910 USD) gelungen. Darüber hinaus liefere der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal. Übergeordnet würden damit die Chancen auf ein Halten der Kernunterstützungen bei rund 1.900 USD steigen. Die beschriebenen Entwicklungen würden zudem weiterhin in die saisonal günstige Phase des 2. Halbjahres des US-Vorwahljahres fallen. Das Hoch von Anfang Februar bei 1.960 USD definiere nun ein erstes Anlaufziel, ehe die Hochpunkte bei 1.983/1.987 USD auf die Agenda rücken würden. Oberhalb dieser Hürden wäre auch der diskutierte Doppelboden komplettiert. Als Absicherung biete sich indes das jüngste Tief (1.884 USD) an. (25.08.2023/ac/a/m)

