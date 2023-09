So habe Adrian Day, Präsident von Adrian Day Asset Management gesagt: "Es scheint, als würde sich das Blatt für Gold wenden. Die wirtschaftlichen Nachrichten in den USA und anderswo sind gemischt, aber die Mehrheit deutet auf eine schwächelnde globale Wirtschaft hin. Der Markt hat bereits das Ende der Zinserhöhungen in den USA eingepreist."



Daniel Pavilonis, Senior Commodities Broker bei RJO Futures, hingegen sehe das kurzfristige Potenzial von Gold als begrenzt an. "Ich denke, Gold wird unter den jüngsten Hochs weiterhin gedeckelt sein und möglicherweise weiter fallen", habe er gesagt. "Der Grund dafür ist, dass einige der Daten immer noch relativ stark sind. Wenn man sich die Kernleistungen, nichtwohnwirtschaftliche Leistungen ansieht, gibt es immer noch einige Arbeitsmarktkennzahlen, die in Bezug auf die Inflation stark sind."



"Ich denke, die Inflation beginnt sozusagen "bestätigt" zu werden und, dass sie noch viel länger anhalten wird. Das bedeutet, dass die Fed wahrscheinlich die Zinsen nicht vor Ende 2024 senken wird", so Pavilonis weiter. "Ich denke, das ist es, was die Edelmetalle daran hindert, höher zu steigen."



In dieser Woche hätten elf Wall Street-Analysten an der "Kitco News"-Goldumfrage teilgenommen. Sieben Experten oder 64 Prozent, hätten höhere Goldpreise in der nächsten Woche erwartet, während drei Analysten beziehungsweise 27 Prozent, einen Preisrückgang vorhergesagt hätten. Nur ein Analyst oder neun Prozent, sei neutral in Bezug auf Gold für die kommende Woche gewesen. In der Online-Umfrage seien 534 Stimmen abgegeben worden. Davon hätten 360 Befragte beziehungsweise 67 Prozent erwartet, dass Gold in der nächsten Woche steigen werde. Weitere 101 oder 19 Prozent, hätten einen Rückgang erwartet, während 73 oder 14 Prozent, kurzfristig neutral gewesen seien.



Das Sentiment für die neue Handelswoche sei überwiegend positiv. Typischerweise sei gute Stimmung eher schlecht für den Goldpreis, weshalb kurzfristig tiefere Kurse drohen würden. Mittel- und langfristig erwarte DER AKTIONÄR allerdings deutlich höhere Goldkurse. (04.09.2023/ac/a/m)







