Paris (www.aktiencheck.de) - Gold wird seinem Ruf als Krisenmetall weiterhin nicht gerecht, zumindest noch nicht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Blick in die Geschichte mache MutDa sich Gold im Gegensatz zu Anleihen nicht verzinse, dürfte das Edelmetall zunächst weiter ins Hintertreffen geraten. Erschwerend komme hinzu, dass Gold in Dollar gehandelt werde - und der präsentiere sich aktuell besonders robust. Dazu passe, dass die weltweiten Gold-ETFs im August laut Angaben des World Gold Council Abflüsse von 51 Tonnen verzeichnet hätten. Dies sei der vierte Monat mit Abflüssen in Folge gewesen. Dagegen stehe eine steigende physische Goldnachfrage seitens der Notenbanken und der Schwellenländer. Gold-Liebhaber würden zudem Hoffnung aus der Geschichte schöpfen. Auch die 1970er-Jahre seien durch Inflation und schwaches Wachstum gekennzeichnet gewesen - bei einem steigenden Goldpreis. Habe die Feinunze 1970 noch knapp 38 Dollar gekostet, hätten Händler zwei Jahre später bereits 50 und 1973 mehr als 100 Dollar gezahlt. Zudem winke zumindest mittelfristig Erholungspotenzial. Grund: 2023 könnte die FED ihre Geldpolitik als Reaktion auf eine schrumpfende Wirtschaft wieder leicht lockern. (23.09.2022/ac/a/m)