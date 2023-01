Der Goldpreis habe in diesem Jahr bereits fünf Prozent zugelegt, obwohl es noch nicht alt sei. Er habe zwar erst am Donnerstag die 1.900-Dollar-Marke überschritten, aber schon jetzt würden einige Anleger und Analysten das Ziel von 2.000 Dollar ins Visier nehmen.



Auch einige Experten wie Nouriel Roubini, CEO von Roubini Macro Associates, und der Milliardär Jeffrey Gundlach würden bullish für Gold bleiben. Gegenüber Kitco News habe Roubini, der auch als "Dr. Doom" bekannt sei, gesagt, dass die Anleger in Scharen zu Gold strömen würden. Grund dafür seien "Megat-Threats", die die Weltwirtschaft bedrohen würden. Er rechne mit einem Anstieg auf 3.000 Dollar pro Unze bis 2028.



"In den nächsten Jahren würde ich erwarten, dass Gold hohe einstellige bis niedrige zweistellige Renditen erzielen könnte", habe der renommierte Wirtschaftswissenschaftler in dem Interview gesagt. "Ich erwarte Renditen von rund zehn Prozent pro Jahr in den nächsten fünf Jahren."



Auch wenn Roubini als Schwarzmaler bekannt sei, könnte sein Ziel für Gold sogar zu konservativ sein. DER AKTIONÄR bleibe bullish und gehe von einem neuen Allzeithoch in diesem Jahr aus. (16.01.2023/ac/a/m)







