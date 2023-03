Paris (www.aktiencheck.de) - Gold verlor im Februar mehr als 5 Prozent seines Wertes und präsentierte sich damit so schwach wie seit 20 Monaten nicht mehr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Saisonale Unterstützung vorausÄhnlich widersprüchlich präsentiere sich die Lage bei Silber. Während das Silver Institute von einem Defizit von über 200 Millionen Unzen in 2023 ausgehe, seien die gemeldeten Bestände beim größten Silber-ETF, dem iShares Silver Trust, in der ersten Märzwoche um 292 auf 14.858 Tonnen auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gesunken. Für ein teilweises Erwachen aus der Gold- und Silber-Lethargie könnte der saisonale Rückenwind ab Mitte März sprechen. Seit 1971 hätten die Jahre vor einer US-Präsidentschaftswahl Goldinvestoren ein prozentual zweistelliges Kursplus beschert - bei einer Trefferquote von 69 Prozent. (10.03.2023/ac/a/m)