Paris (www.aktiencheck.de) - Auch in dieser Woche setzt sich der zu Monatsbeginn bei 1.959 USD gestartete Kursrutsch des Goldpreises fort und führt aktuell bereits unter die Unterstützung bei 1.848 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Damit sei nach den kurzfristigen Verkaufssignalen, die das Unterschreiten von 1.900 und 1.875 USD ausgelöst habe, fast schon die gesamte Januarrally wieder abverkauft worden. Der kleinere Supportbereich von 1.830 bis 1.835 USD stoppe die laufende Verkaufswelle zwar noch, dürfte es gegen die starken Bären aber schwer haben.Mit der nächsten Verkaufswelle könnte sich der Goldpreis schon in Richtung 1.800 - 1.807 USD verabschieden und erst auf diesem Niveau eine tragfähige Erholung starten. Sollte der Bereich dagegen auch unterschritten werden, wäre ein Einbruch an das Hoch vom November bei 1.786 USD und darunter bis 1.774 USD zu erwarten. Sollte es den Bullen dagegen gelingen, die 1.848-USD-Marke dauerhaft zurückzuerobern, wäre eine erste deutliche Erholung möglich, die bis 1.870 - 1.875 USD führen könne. Dort wäre wieder mit Abgaben und der Fortsetzung der Abwärtswelle zu rechnen. Über 1.875 USD stünde dagegen eine Kaufwelle bis 1.896 USD an. (16.02.2023/ac/a/m)