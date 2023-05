Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis könne sich in den vergangenen Tagen von den Verlusten der vergangenen Wochen zumindest zum Teil erholen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gleichzeitig gehe die Erwartungshaltung mit Blick auf mögliche Zinssenkungen noch im Herbst deutlich zurück. Sei vor vier Wochen noch die Mehrheit der Marktteilnehmer von fallenden Zinsen bereits im September ausgegangen, seien es aktuell nur noch 7%, die eine Zinssenkung auf der Sitzung am 20. September sehen würden. Das Gros gehe sogar von höheren Zinsen als aktuell aus. Als der Markt einzupreisen begonnen habe, dass die Aussichten auf rasche Zinssenkungen übertrieben sein könnten, habe auch der Goldpreis Federn lassen müssen.Spannend werde es mit Blick auf den 14. Juni: Auch wenn sich zuletzt einige FED-Mitglieder für einen weiteren Zinsschritt stark gemacht hätten, sei es ausgerechnet der Vorsitzende Jerome Powell gewesen, der sich für eine Zinspause ausgesprochen habe. Zunächst solle man den Maßnahmen der vergangenen Monate Zeit geben, ihre Wirkung zu entfalten. Das erscheine durchaus sinnvoll. Der FED werde nicht ganz zu Unrecht vorgeworfen, die Welt v.a. im Rückspiegel zu betrachten. Vorauslaufende Indikatoren wie etwa die Rohstoffpreise, insbesondere für Öl oder auch Kupfer, würden nämlich eher deflationäre denn inflationäre Tendenzen zeigen. Gut möglich also, dass die FED auf der kommenden Sitzung die Zinsen nicht erhöhe und damit erstmals für eine kleine Überraschung sorge. Das könnte dem Goldpreis Rückenwind verleihen und dafür sorgen, dass der Aufwärtstrend wiederaufgenommen werde. Das Ziel bleibe nach wie vor bestehen: Gold sollte in den kommenden Monaten den Bereich rund um 2.300 USD anlaufen. (31.05.2023/ac/a/m)