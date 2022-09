Während Gold in den nächsten zwölf Monaten zu kämpfen haben könnte, sähen die Analysten der französischen Bank ein Licht am Ende des Tunnels. Obwohl sich die Markterwartungen am Dienstag drastisch verändert hätten, gehe die Société Générale davon aus, dass die Federal Reserve im ersten Quartal des nächsten Jahres keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehmen werde. Die Analysten hätten hinzugefügt, dass die US-Notenbank bis zum Ende des dritten Quartals 2023 wieder mit einer Lockerung der Zinssätze beginnen könnte.



"Nach dem 3. Quartal 2023 dürfte sich das Schicksal des Goldes umkehren, da unsere Ökonomen Anfang 2024 eine leichte Rezession in den USA und ein schleppendes Wachstum in der EU und China erwarten. Die Anleger werden sich wahrscheinlich gegen diese Risiken absichern, indem sie einen Teil ihrer Allokationen in Gold umschichten. Zu diesem Zeitpunkt erwarten wir, dass die US-Notenbank wieder zu einer lockeren Haltung übergeht und die Inflation einigermaßen unter Kontrolle hat, auch wenn sie höher ist als vor COVID", so die Analysten.



Die Bank gehe davon aus, dass der Goldpreis bis Ende nächsten Jahres auf 1.650 Dollar ansteige und bis Ende 2024 wieder auf 1.900 Dollar ansteige. Die Investitionsnachfrage nach goldgedeckten börsengehandelten Produkten werde die dominierende Kraft auf dem Markt bleiben. Die Analysten der SocGen seien der Ansicht, dass weitere Abflüsse im Jahr 2023 die Preise weiter belasten würden.



SocGen habe auch angemerkt, dass eine robuste US-Wirtschaft, die im nächsten Jahr eine Rezession vermeide, den Goldpreis weiter unter Druck setzen würde, da sie den US-Dollar stützen würde. Eine lang anhaltende Rezession würde den Goldpreisen im nächsten Jahr jedoch eine gewisse Unterstützung bieten.



Die SocGen gehe offensichtlich davon aus, dass die Zinsen in den USA auf über 4 Prozent steigen würden und die Inflation deutlich auf unter 4 Prozent zurückkommen werde. Anders lasse sich die Annahme positiver Realzinsen nicht erklären. Bislang sei davon aber nichts zu sehen. Die Inflation verbleibe weiter auf einem Niveau über acht Prozent und der Realzins sei deutlich negativ, womit die Argumentation schwer nachvollziehbar sei. (14.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stärker als erwartete Inflationsdaten aus den USA haben dem Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) und den Aktienmärkten gestern zugesetzt, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der große Gewinner sei wieder einmal der US-Dollar gewesen, der nach oben geschossen sei. Jetzt melde sich die Großbank Société Générale (SocGen) mit einer Einschätzung zum Goldpreis zu Wort. Sie sähen erst einen Kurssturz, dann eine Rally.Die französische Bank habe ihre aktualisierte Rohstoffprognose veröffentlicht, und die Analysten sähen den Goldpreis bis zum dritten Quartal 2023 auf 1.550 Dollar fallen, da die Realzinsen hoch bleiben würden. "Unsere US-Zinsstrategen gehen davon aus, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen bis zum Ende dieses Jahres einstellen wird, die Realzinsen aber mindestens bis zum dritten Quartal 2023 im positiven Bereich bleiben werden", so die Analysten in ihrer jüngsten Preisprognose. "Angesichts positiver Realzinsen in den USA und steigender Realzinsen in Europa werden die Anleger wahrscheinlich vor renditeschwachen Anlagen wie Gold zurückschrecken, und wir erwarten umfangreiche Abflüsse aus den Beständen der börsengehandelten Goldfonds in Höhe von 200 Tonnen. Wir gehen davon aus, dass das geopolitische Risiko rund um die Ukraine auch im nächsten Jahr bestehen bleiben wird, aber die Marktteilnehmer integrieren dieses Risiko in ihre Strategien, da es und seine Folgen etwas vorhersehbarer werden."