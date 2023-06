"Unsere US-Zinsexperten gehen davon aus, dass die Prognosen für die 10-jährigen US-Zinssätze bis Ende 2024 deutlich moderater ausfallen werden. Da die einfachen Maßnahmen im Kampf gegen die Inflation bereits ergriffen wurden, gehen wir davon aus, dass sich der Goldmarkt anpassen muss, indem er seine zukünftigen Verbraucherpreisindex-Projektionen nach oben anpasst. Infolgedessen erwarten wir, dass der Goldpreis bis Ende dieses Jahres in unregelmäßigen Schüben auf 2.200 Dollar pro Unze steigt, wenn die Erwartungen an die zukünftige Inflation sich an die makroökonomischen Nachrichten anpassen", hätten die Analysten in ihrem Quartalsbericht gesagt.



Zusätzlich zu seiner Rolle als langfristiger Inflationsschutz bleibe Gold laut der SocGen aufgrund der Zentralbank-Nachfrage auch weiterhin unterstützt. "Während OECD-Fiat-Währungen in ihrer Kaufkraft geschwächt werden, bleibt Gold eine Alternative, da Zentralbanken ihre Währungsreserven diversifizieren möchten", hätten die Analysten gesagt.



Obwohl die Zinssätze zwar noch steigen könnten, würden die Analysten davon ausgehen, dass das Zins-Top nah sei. Deshalb sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um Anpassungen am Portfolio vorzunehmen.



"Der Aktionär" sei der gleichen Meinung wie die französische Bank. Die makroökonomischen Risiken und die anhaltenden Zentralbankkäufe sollten sich weiter unterstützend für den Goldpreis auswirken. Ein neues Allzeithoch noch im Sommer sei wahrscheinlich. (28.06.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Portfolio-Manager bei Société Générale halten weiterhin eine Kernposition in Gold, die sechs Prozent ihres Gesamt-Portfolios ausmacht, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die französische Bank sehe das Edelmetall auf über 2.000 Dollar pro Unze ansteigen. Gleichzeitig erhöhe sie ihre Investitionen in US-Aktien und reduziere ihre Anleihepositionen.