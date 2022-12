Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der Wochenstart schwach gewesen ist, konnten Gold, Silber und Minen doch die vergangenen Tage weiter zulegen, so die Experten vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Das Chartbild bei vielen Minenaktien bessere sich Stück für Stück. "Noch hat Gold die 1.800 Dollar noch nicht geknackt, doch der Boden für Gold dürfte eingezogen sein", sagt Markus Bußler von "Der Aktionär".



Dem US-Dollar scheine mittlerweile die Luft ausgegangen zu sein. Der US-Dollar-Index nehme allmählich Kurs auf die rund 100-Dollar-Marke. Dazu habe sich Jerome Powell gestern zu Wort gemeldet und kleinere Zinsschritte für die Zukunft in Aussicht gestellt. "All das spielt dem Goldpreis in die Karten", sage Markus Bußler. Der Boden für eine nachhaltige Rallye beim Goldpreis sei bestellt. Es hätten nun auch zunehmend Aktien spannend ausgesehen, die bislang noch nicht hätten glänzen können. Dazu würden auch die beiden großen Werte Barrick Gold und Newmont gehören. "Das ist wichtig. Auf Dauer wird eine Rally ohne die großen der Branche schwierig", sage Markus Bußler. (01.12.2022/ac/a/m)

