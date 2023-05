Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle und die Minenaktien erlebten gestern einen schwarzen Donnerstag, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". Gold habe zweistellig im Minus notiert, Silber sei eingeknickt, der Minen-ETF GDX habe über 4,2 Prozent verloren. Auch bei den Industriemetallen habe es nicht besser ausgesehen. Der Kupferpreis sei auf den niedrigsten Stand seit Januar gefallen.Ein Tag zum Vergessen. Auf den ersten Blick sei schwer verständlich, weshalb der Sektor derart schwach gewesen sei. Die Inflationsdaten seien zuletzt schwächer als erwartet gewesen, was dazu geführt habe, dass eine Zinspause (und damit verbunden ein potenzielles Zins-Top) nun wahrscheinlicher würden. Laut dem FedWatch Tool würden 87,5 Prozent der Befragten mit einer Zinspause im Juni rechnen. Nach wie vor hoch sei die Zahl derer (73,6 Prozent), die bereits im September mit wieder niedrigeren Zinsen rechnen würden. Nun würden aber Investmentbanken wie Barclays oder auch Goldman Sachs davor warnen: Das könnte zu optimistisch sein. Die Zinsen könnten erst 2024 wieder fallen.Aus technischer Sicht habe Gold es nicht geschafft, das Allzeithoch nachhaltig zu überwinden. Es sehe nun danach aus, als müssten die Bullen noch einmal Kraft sammeln. Die nächsten Tage und eventuell Wochen könnten daher etwas holprig werden. Gold habe durchaus Potenzial, noch einmal in den unteren 1.900-Dollar-Bereich zurückzusetzen. Das allerdings dürfte eine Chance darstellen, um Positionen auf- oder auszubauen. Eines dürfte nämlich sicher sein: Egal, ob die Zinsen nun im September bereits wieder fallen würden oder erst zu Ende des Jahres oder zu Beginn des kommenden Jahres - der Trend dürfte vorgegeben sein. Die FED komme mit ihren Zinsanhebungen zu einem Ende. Eine Rezession in den USA baue sich am Horizont auf. Und auch das Thema Bankenkrise sei noch längst nicht ad acta gelegt. Auch wenn aktuell etwas Vorsicht angesagt sei, so könnten Anleger doch mittelfristig optimistisch für den Goldpreis sein. (12.05.2023/ac/a/m)