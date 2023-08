Zu Beginn des Monats habe Fitch Ratings die Märkte mit einer Herabstufung der langfristigen US-Schulden überrascht. Obwohl die Märkte die Herabstufung weitgehend gelassen hingenommen hätten, habe sie die Aufmerksamkeit auf das wachsende Defizit der US-Regierung gelenkt. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht hätten die Rohstoffanalysten von BCA Research erklärt, dass Gold nach wie vor eine attraktive Absicherung gegen eine unvermeidliche Abwertung des US-Dollars darstelle, da das Verhältnis zwischen Schulden und BIP in den USA zunehme.



"Die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen und Wertaufbewahrungsmittel wird deutlich werden, wenn die fiskalische Dominanz die geldpolitische Dominanz der FED ablöst. Eine fiskalische Dominanz würde sich auch zum Nachteil des Dollars und der Bereitschaft von Regierungen und Anlegern auswirken, ihn zu halten. Dieses Risiko einer Abwertung des Dollars wird auch die Goldnachfrage unterstützen", so die Analysten. In den USA hätten die Anleger nach einer enttäuschenden Auktion von 30-jährigen Anleihen bereits den Kauf langfristiger US-Schuldtitel zurückgefahren. Gleichzeitig seien die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen auf ein 15-Jahres-Hoch gestiegen.



In unserem Finanzsystem würden nach wie vor jede Menge Gefahren lauern. Die hohen Schulden der Staaten seien eine davon. Anleger würden gut daran tun, nicht zu enttäuscht von der Entwicklung des Goldpreises zu sein und weiterhin das Edelmetall im Portfolio zu halten und bei Schwäche zuzukaufen. (25.08.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tut sich weiterhin schwer, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Hauptgrund: Die Federal Reserve halte (noch) an ihrer restriktiven Geldpolitik fest. Ein Analysehaus gehe jedoch davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die US-Notenbank zum Käufer der letzten Instanz für Staatsanleihen werde, was eine langfristige Erholung des Edelmetalls auslösen könnte.