Der Silbermarkt signalisiere, dass die Schwäche des Goldes nach dem jüngsten Anstieg des gelben Metalls nur vorübergehend sei, so John LaForge, Leiter des Bereichs Real Asset Strategy bei Wells Fargo. "Jetzt, wo wir wieder bei über 23 Dollar sind, bin ich etwas positiver für Silber gestimmt, da es ein hohes Beta hat. Silber zeigt Anzeichen dafür, dass die Schwäche, die wir bei Gold sehen, wahrscheinlich nur von kurzer Dauer ist", so LaForge gegenüber Kitco News. "Wenn Silber anfängt, Gold zu schlagen, ist es näher an einem Bullenmarkt bei den Edelmetallen als andersherum."



Und obwohl Gold den risikobehafteten Vermögenswerten gefolgt sei, habe es nur geringfügig reagiert. "Man spürt, dass Gold im nächsten Jahr höher steigen will. Gold hatte zweieinhalb harte Jahre", habe er hinzugefügt. Der Goldpreis beginne bereits, eine Pause der US-Notenbank einzupreisen, gefolgt von einer eventuellen Wende. "In den letzten Monaten, als das ganze Gerede über einen Schwenk der US-Notenbank die Runde machte, begann der Goldpreis zu steigen. Nächstes Jahr werden sowohl Gold als auch Silber gut abschneiden. Silber könnte sogar noch besser abschneiden", so LaForge.



Wells Fargo sehe den Goldpreis im nächsten Jahr zwischen 1.900 und 2.000 Dollar. "Wenn wir das erreichen, bin ich geneigt, diese Ziele zu erhöhen", habe er betont. Silber habe die Chance, im nächsten Jahr besser abzuschneiden als Gold, da es ein hohes Beta aufweise und bekanntermaßen volatiler sei als das gelbe Metall. "Über einen Superzyklus hinweg, das heißt über zehn Jahre, schneidet Silber prozentual besser ab als Gold. So war es auch während des letzten Zyklus zwischen 1999 und 2011. Das ist typisch", so LaForge.



Silber könnte in diesem Superzyklus sogar ein neues Rekordhoch von über 48 Dollar je Unze erreichen, aber das könnte noch fünf Jahre dauern, so LaForge. "Neue Höchststände sind erst in der zweiten Hälfte des neuen Superzyklus zu erwarten. Diese neuen Höchststände bei Silber wären, wenn sie denn eintreten sollten, noch fünf Jahre entfernt. Wir befinden uns erst im dritten Jahr dieses Hausse-Superzyklus", habe er gesagt. (03.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Edelmetalle starten mit Gewinnen in das neue Jahr, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) attackiere gerade den Bereich um 1.840 Dollar, Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) liege bei der 24,50 Dollar. Zwar habe Gold im Jahr 2022 noch ein leichtes Minus verbucht, doch Silber habe sich auf Jahressicht in die Gewinnzone hieven können. Ein Analyst glaube, dass Silber den Takt vorgeben werde.