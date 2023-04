Shiels habe den Bereich zwischen 2.070 und 2.075 Dollar als Doppeltop bezeichnet, das der Goldpreis überschreiten müsse, damit die Rally fortgesetzt werden könne. Er markiere ein Hoch von 2022 und 2020. Bei 2.200 Dollar würde Gold den Status eines Bullenmarktes erreichen und im Jahresvergleich um 20 Prozent zulegen. "Es ist sicherlich nicht unvernünftig, wenn die Fed umschwenkt, weil das Wirtschaftswachstum und/oder etwas Anderes (Größeres) im Finanzsektor oder in der Wirtschaft im Allgemeinen sie zum Handeln zwingt", so Shiels in einer Notiz.



Das Aufwärtsziel von 3.200 Dollar würde bedeuten, dass sich der Goldpreis gegenüber dem Tiefststand dieses Zyklus von 1.600 Dollar pro Unze verdoppele. "Gold hat sich vom Lehman-Tief bis zum Höchststand von 1.921 Dollar im Jahr 2011 innerhalb von etwa drei Jahren verdoppelt, als die Fed QE einführte", habe Shiels erklärt. "Die Nachahmung der Jahre 2008 bis 2011 bringt Gold bis 2025 auf 3.200 Dollar." Das Ziel von 3.500 Dollar würde ein extremeres Szenario voraussetzen, einschließlich einer massiven globalen Verschuldung, einer ansteigenden Inflation und einer Überarbeitung der Fiat-Währungen.



Auf der Abwärtsseite liege die erste wichtige Unterstützung für Gold im Bereich von 1.900 bis 1.920 Dollar. "Es gibt eine Reihe von wichtigen Ereignissen, die sich im unteren Bereich der 1.900-Dollar-Marke abgespielt haben. Russland marschierte in die Ukraine ein, als der Goldpreis bei 1.900 Dollar lag, und die USA verhängten die ersten Sanktionen gegen die Russische Zentralbank bei 1.920 Dollar", habe sie gesagt.



Die Konsolidierung dürfte den Goldpreis in den kommenden Tagen noch beschäftigen. Mittelfristig stünden die Chancen auf ein neues Allzeithoch aber sehr gut. Anleger würden Rücksetzer zum Ausbau ihrer Positionen nutzen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis setzt zum Wochenauftakt seine am Freitag begonnene Konsolidierung fort, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Bullen hätten zwischenzeitlich die runde Marke von 2.000 Dollar preisgeben müssen. Doch nach der vorangegangenen Rally, in der Gold über 200 Dollar habe zulegen können, sei die Konsolidierung alles andere als überraschend."Wir kennen die Geschichte und das Narrativ, warum es sich seit November 2022 um einen respektierten Aufwärtstrend handelt. Dazu gehören eine langsamere Fed, die Inflation, eine Konjunkturabschwächung und auch die Bankenkrise/Vertrauenskrise", habe Nicky Shiels, Leiter der Metallstrategie bei MKS PAMP laut dem Internetportal kitco.com, gesagt.