Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Allzeithoch bei 2.079 USD befindet sich der Goldpreis in einer Korrekturphase, die Ende August bereits unter das Zwischentief bei 1.892 USD zurückgeführt hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Die an dieser Stelle begonnene Erholung sei kurz vor dem Widerstand bei 1.959 USD gescheitert und sei in der letzten Woche von einer weiteren Abwärtsbewegung abgelöst worden. Diese habe den Goldpreis bereits kurzzeitig unter den Support bei 1.920 USD gedrückt.Mit dem Rücksetzer der letzten Tage sei Gold wieder unter die Abwärtstrendlinie seit dem Rekordhoch gefallen und könnte daher die Erholung jederzeit wieder beenden. Schon ein Abtauchen unter 1.910 USD könnte dafür den Startschuss geben und Verluste bis 1.892 USD nach sich ziehen. Sollten die Bullen an dieser Stelle nicht eingreifen, dürfte der Kurs des Edelmetalls direkt bis 1.840 USD einbrechen. Gelinge dagegen jetzt ein Anstieg über 1.930 USD, könnte die damit verbundene Rückeroberung der Abwärtstrendlinie eine Erholung bis 1.959 USD auslösen. An dieser Stelle hätten die Käufer die Chance, den Anstieg temporär bis 1.985 USD auszudehnen. (11.09.2023/ac/a/m)