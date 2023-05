Gold müsse den kritischen Widerstand von 2.062 USD durchbrechen, um einen weiteren deutlichen Anstieg zu erleben. "Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte neue technische Käufe auslösen, und die Preise könnten sich in den Bereich von 2.100 USD begeben", würden Hynes und Kumari schreiben. Gleichzeitig könnte eine hawkishe Haltung der US-Notenbank einen Ausverkauf bis auf 1.900 USD auslösen, würden sie hinzufügen.



ANZ gehe davon aus, dass der Goldpreis bis Ende dieses Jahres 2.100 und in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres 2.200 USD erreichen werde. Der Bank zufolge würden die Anleger jeden Preisrückgang als Kaufgelegenheit betrachten. Eine wichtige neue Triebkraft sei die Nachfrage nach börsengehandelten Fonds, die angesichts der erneuten Rezessionsängste endlich den Wert von Gold erkennen würden.



"Wir gehen davon aus, dass sich die Zuflüsse in Gold-ETFs für den Rest des Jahres positiv entwickeln werden", so die Strategen am Freitag. "Die Probleme im US-Bankensektor, die hohen Zinssätze und die Ungewissheit über die Schuldenobergrenze trüben die Wirtschaftsaussichten und steigern die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen."



Kurzfristig könne Gold durchaus noch weiter konsolidieren. Der Markt sei schlicht zu optimistisch gewesen, was Zinssenkungen noch im laufenden Jahr angehe. Mittelfristig sollte der Goldpreis aber wieder Fahrt aufnehmen und das erste Ziel von 2.300 USD anlaufen. (16.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis sei heute mit leichten Abschlägen gestartet, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dennoch: Übergeordnet sei das Jahr 2023 bislang durchaus erfreulich für Goldanleger gewesen. Nachdem der Goldpreis vor etwas mehr als einer Woche Rekordhöhen erreicht habe, befinde er sich nun in einer breiten Spanne zwischen 1.900 und 2.100 USD, da die Anleger der börsengehandelten Fonds angesichts des erneuten Rezessionsrisikos aufgewacht seien, so die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) in ihrer jüngsten Mitteilung.