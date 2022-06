Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend von der bei 1.780 USD liegenden Unterstützung gelang Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in den Vorwochen eine Erholung, welche jedoch an der Hürde bei 1.877 USD scheiterte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ein weiterer Rücklauf sei an den Vortagen aber ebenfalls aufgefangen worden.



Es biete sich für den Goldpreis die Chance, die 1.877 USD erneut zu testen. Vor allem bei einem Ausbruch über die 1.890 USD sowie den dort derzeit verlaufenden Abwärtstrend wäre die Chance gegeben, die Rally nachhaltig wieder aufzunehmen. Unterhalb der 1.877 USD bestehe zunächst die Gefahr eines weiteren Rücklaufs bis 1.780 USD. (20.06.2022/ac/a/m)

