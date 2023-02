Die neueste Umfrage der National Association for Business Economics, die am Montag veröffentlicht worden sei, habe diesen Ausblick bestätigt. Fast 60 Prozent der Umfrageteilnehmer hätten eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent prognostiziert, dass die USA in den nächsten 12 Monaten in eine Rezession geraten würden.



Die Meinungen seien darüber auseinandergegangen, wann diese Rezession eintreten werde. Nur 28 Prozent hätten das erste Quartal genannt, 33 Prozent würden es im zweiten Quartal erwarten und 21 Prozent würden das dritte Quartal beobachten.



Den Anfangszeitpunkt einer Rezession zu kennen, bringe einen enormen Vorteil mit sich. Denn in einer Rezessionsphase sei Gold die deutlich bessere Wahl als ein Aktien-Index. Das zeige das Beispiel der letzten US-Rezession von Dezember 2007 bis Juni 2009. In diesem Zeitraum habe der S&P 500 rund 39 Prozent verloren, während Gold ein Plus von circa 27 Prozent verzeichnet habe.



Laut der NABE-Umfrage sei die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA in den nächsten zwölf Monaten beachtlich. Anleger, die sich gegen dieses Szenario absichern möchten, sollten bei Gold zugreifen, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (28.02.2023/ac/a/m)





