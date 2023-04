Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Goldpreis Ende März mit 1.864 Euro je Feinunze so teuer war wie nie zuvor, nähert sich das gelbe Edelmetall nun auch in Dollar gerechnet seinem Rekordhoch, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Comeback der InvestorenSeit Anfang März würden die von Bloomberg erfassten Gold-ETFs Zuflüsse von etwa 30 Tonnen verzeichnen, womit erstmals seit April 2022 wieder Monatszuflüsse verzeichnet werden dürften. Laut John Reade, dem Chef-Marktstrategen beim World Gold Council, bestehe das Risiko für die weitere Entwicklung des Goldpreises darin, dass es zu einer Neubepreisung der Zinsaussichten kommen könnte, wenn die Bankenturbulenzen nachlassen und die FED die Leitzinsen weiter erhöhe. Sollten hingegen noch mehr Finanzhäuser in Schieflage geraten, könnte Gold seine bisherigen Rekordmarken auch zeitnah überspringen (14.04.2023/ac/a/m)