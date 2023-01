Über 250 Dollar habe Gold in der Rally seit Anfang November hinzugewonnen. Das Edelmetall habe am Montag sogar kurzzeitig das Juni-Hoch bei 1.879,45 Dollar überwunden, aber habe den Tag nicht darüber abschließen können. Der Widerstand gelte aus technischer Sicht deshalb noch nicht als gebrochen.



Die Entscheidung über Wohl oder Übel werde voraussichtlich heute Nachmittag fallen, wenn der FED-Vorsitzende, Jerome Powell, seine Rede halte. Die aktuelle Erwartungshaltung am Markt sei, dass er die restriktive Geldpolitik, angesichts der rückläufigen Inflation, weiter zurückfahre. Laut dem FED-Watch-Tool würden derzeit rund 79 Prozent der Experten von einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im nächsten Meeting ausgehen. Die übrigen 21 Prozent würden mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte rechnen.



Falls Powell die letzten Zweifel an einem Zinsschritt in Höhe von 25 Basispunkten beseitige, sollte Gold das Juni-Hoch nachhaltig überwinden und in Richtung 1.900 Dollar laufen. Gleichzeitig würde der Chart auf Tagesbasis ein Golden-Cross bilden, welches ein starkes Kaufsignal erzeuge.



Deute der Notenbank-Chef heute an, dass die Zinsschritte weiter reduziert würden, sollte Gold profitieren und seine Rally fortsetzen. (10.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Michael Diertl von "Der Aktionär". Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515)