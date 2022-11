Kulmbach (www.aktiencheck.de) - "Jetzt geht es für Gold nach oben" und "Der Startschuss" habe "Der Aktionär" bereits am Mittwoch bzw. Donnerstag getitelt, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär"



Nach den jüngsten US-Inflationsdaten sei der Goldpreis deutlich gestiegen und habe einen wichtigen Widerstand überwunden. Rückenwind bekomme er zudem von einem deutlich schwächeren US-Dollar. Am Donnerstag sei Gold ab 14:30 Uhr binnen drei Stunden um 2,% gestiegen. Damit habe das gelbe Edelmetall den starken Widerstand bei 1.735 USD überwunden und ein neues Monatshoch markiert.



Grund dafür sei gewesen, dass die US-Verbraucherpreise deutlich niedriger als erwartet ausgefallen seien. Die Teuerungsrate im Vergleich zum Vorjahr habe bei 7,7% gelegen, Analysten seien von 7,9% ausgegangen. Der Markt habe deshalb eine weniger restriktive Geldpolitik der FED eingepreist. Noch vor der Datenveröffentlichung habe die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt von 50 Basispunkten bei 56,8% gelegen. Seitdem liege sie bei 83%. Sollte der Markt die verbleibenden 17% einpreisen, dann könnte Gold kurzfristig sogar noch bis zum GD200 bei 1.803,84 USD ansteigen. Mit dieser impulsiven Bewegung sollte der Boden im Goldpreis eingezogen sein und deutlich höhere Preise folgen. (14.11.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >