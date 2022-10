Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.640 USD und dem direkten Erreichen der Kurszielmarke bei 1.615 USD endete der bisherige Abwärtstrend beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515), dessen letztes Teilstück Mitte August bei 1.807 USD begonnen hatte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nach dem Tief habe ein steiler Anstieg über die Hürde bei 1.677 USD für den Wiedereintritt in den Seitwärtsmarkt der letzten beiden Jahre gesorgt. Mit dem Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.688 USD sei zudem ein weitreichendes Kaufsignal generiert und ein Anstieg bis 1.730 USD geschafft worden.



Knapp unter dem früheren Zwischenhoch bei 1.735 USD konsolidiere der Goldpreis die kleine Rally der letzten Tage und könnte in Kürze über die Marke bis 1.755 und 1.775 USD ansteigen. Sollte der Bereich um 1.780 USD in der Folge ebenfalls durchbrochen werden, stünde sogar schon eine Ausdehnung der Kaufwelle bis zum Hoch bei 1.807 USD an. Eine Korrektur bis 1.677 - 1.688 USD wäre dagegen unproblematisch und könnte direkt in die nächste Kaufwelle münden. Erst unter 1.660 USD wäre die Rally der letzten Tage beendet und damit auch ein weiteres übergeordnetes Verkaufssignal mit Zielen bei 1.615 und 1.595 USD aktiviert. (06.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



