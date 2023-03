"Die Gold-Rally geht weiter, wenn..."

Der Goldpreis sei nach dem Schock der Silicon Valley Bank (SVB) und Signature Bank auf den höchsten Stand seit fünf Wochen geschossen und handle über der Marke von 1.900 Dollar pro Unze. Laut Analysten gebe es jedoch noch viel mehr Aufwärtspotenzial, wenn bestimmte technische Niveaus erreicht würden.



"Wir kommen in den nächsten wichtigen, entscheidenden Bereich zwischen 1.912 bis 1.918 Dollar. Dieses sechs Dollar breite Intervall ist entscheidend", habe Boutros betont.



Wenn Gold es nicht schaffe, über diesen Bereich zu steigen, wäre dies ein Zeichen dafür, dass es überkauft sei. Sollte Gold jedoch die Woche über dieser Range beenden können, würde dies eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends signalisieren, habe er hinzugefügt.



"Im Moment würde ich anfangen, etwas defensiver zu werden, wenn wir dieses Niveau erreichen. Das ist das erste große Hindernis, das der Gold-Rally im Weg steht", habe Boutros bemerkt.



Gold sei der große Profiteur der Unsicherheiten im US-Bankensektor. DER AKTIONÄR gehe weiterhin von einem Allzeithoch in diesem Jahr aus. (14.03.2023/ac/a/m)







