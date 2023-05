Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis dreht am frühen Nachmittag ins Plus, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Schuldige sei rasch ausgemacht: Die Inflationsdaten in den USA. Der Konsumentenpreisindex sei auf Jahressicht um 4,9 Prozent gestiegen und damit weniger stark als erwartet. Damit steige die Chance, dass die US-Notenbank die Zinsen auf der kommenden Sitzung nicht mehr erhöhen werde. Eine Zinspause sei in Reichweite.Viele Marktteilnehmer würden eine Zinspause auch gleichzeitig als Zins-Top ansehen. Auch der Silberpreis könne wieder zulegen, nachdem der kleine Bruder von Gold in den vergangenen Tagen schwächer notiert habe. Silber nähere sich wieder der 26-Dollar-Marke. Technisch sei aber weder bei Gold noch bei Silber etwas gewonnen. Gold müsse auf ein neues Allzeithoch ausbrechen, damit die direkte Rally in Richtung 2.300 Dollar gelingen könne. (10.05.2023/ac/a/m)