Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte gestern weiter zulegen und nähert sich erneut der 2.000-Dollar-Marke, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten seien zwar auf den ersten Blick stark ausgefallen, doch die neuen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in der vergangenen Woche leicht angestiegen. Jetzt werde heute der große Arbeitsmarktbericht in den USA mit Spannung erwartet. Die eher schwächeren Daten hätten zur Folge gehabt, dass es eine deutliche Verschiebung hinsichtlich der Erwartung an die kommende Notenbanksitzung in den USA gegeben habe. Mittlerweile würden laut dem FedWatch Tool wieder 72,6 Prozent der Befragten davon ausgehen, dass die FED eine Zinspause einlegen werde, 27,4 Prozent würden mit einer Erhöhung des Leitzinses um 25 Basispunkten rechnen. Gestern, vor Bekanntgabe der Wirtschaftsdaten, seien die Zahlen praktisch spiegelverkehrt gewesen. Sprich: Die Mehrheit habe mit einem Zinsschritt gerechnet.In der Folge habe der Dollar Federn lassen müssen und der Goldpreis habe in den Rally-Modus geschaltet. Besonders wichtig: Bei der Rally spiele auch der Silberpreis mit. Die Marktbreite wiederum habe auch die Minenaktien beflügelt, die gestern einen starken Tag verzeichnet hätten. Auch lange verschmähte Werte, wie beispielsweise die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont hätten ein Comeback gefeiert. Die große Frage sei: Sei der Boden damit drin? Silber habe praktisch punktgenau das 61,8-Prozent-Retracement verteidigen können und sei dort nach oben gedreht. Es gebe durchaus noch ein Szenario, das ein weiteres zyklisches Tief bei Gold bedeuten könnte - ohne dass Silber noch ein Tief vollziehe. Doch aktuell seien die Bullen am Drücker. Und sollte Gold den Bereich rund um 2.011 Dollar überwinden, würde sich das Bild weiter in Richtung der Bullen verschieben und ein Angriff auf das Allzeithoch wäre wieder im Spiel. (02.06.2023/ac/a/m)