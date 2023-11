Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Ausgehend von der bei 1.807 USD liegenden Unterstützung hätten es die Notierungen in einer direkten Bewegung bis 2.009 USD geschafft. Dort habe an den Vortagen eine moderate Konsolidierung eingesetzt.Der angelaufene Pullback könnte bei Gold noch ausgedehnt werden. Abgaben bis in den Bereich der 1.952 USD seien möglich, bevor hier die Bullen wieder im Vorteil sein dürften. Anschließend könnten in einer weiteren Aufwärtswelle die 2.075 USD erreichbar sein. Abgaben unter 1.920 USD sollten aus Sicht der Bullen jedoch vermieden werden, da dies schnell bis 1.884 USD führen könnte. (06.11.2023/ac/a/m)