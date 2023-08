Auf der anderen Seite erwartet James Stanley, Senior-Marktstratege bei Forex.com, dass das Edelmetall seine Gewinne in der nächsten Woche fortsetzen werde. "Gold war überraschend stark, selbst bei der Stärke des Dollar in dieser Woche. Grund dafür war der schwache Euro", habe Stanley gesagt.



Laut Stanley sehe das technische Bild bullish aus. "In dieser Woche ist der Goldpreis aus einer fallenden Keilformation ausgebrochen und hat bisher ein höheres Hoch und ein höheres Tief gehalten", erkläre der Analyst.



In dieser Woche hätten zwölf Wall-Street-Analysten an der Kitco News Goldumfrage teilgenommen. Fünf Experten oder 42% hätten höhere Goldpreise in der nächsten Woche erwartet, während weitere fünf Analysten oder 42% einen Preisrückgang vorhergesagt hätten. Zwei Analysten oder 17% hätten keine klare Meinung für die kommende Woche.



In der Zwischenzeit seien in Online-Umfragen 559 Stimmen abgegeben worden. Von diesen hätten 388 Befragte oder 69% damit gerechnet, dass der Goldpreis in der nächsten Woche steigen werde, 114 oder 20% würden einen Rückgang erwarten, und nur 57 Wähler oder 10% hätten keine klare Meinung für die nahe Zukunft gehabt.



Die Umfrage deute darauf hin, dass kurzfristig noch kein Boden beim Goldpreis erreicht sei. Denn die Privatanleger seien noch sehr optimistisch, was an einem Tiefpunkt in der Regel nicht der Fall sei. Mittel- und langfristig sollte es für das Edelmetall allerdings deutlich weiter nach oben gehen. (28.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe in der letzten Woche mehr als 1% zugelegt und damit die Verluste aus der Vorwoche egalisiert, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut einer neuen Umfrage von Kitco News würden sich die Privatanleger für die neue Woche optimistisch zeigen, während das sogenannte Smart Money eher gespaltener Meinung über den Verlauf des Edelmetallkurses sei.Adrian Day, Präsident von Adrian Day Asset Management, sehe den Goldpreis auch in der kommenden Woche weiter fallen. "Es ist schwierig nach dem Treffen in Jackson Hole eine kurzfristige Preisprognose abzugeben", so Day. "Aber los geht´s: Gold wird wahrscheinlich von Jerome Powells Rede sowie den Reden anderer Zentralbanker enttäuscht sein und die Gewinne der letzten Woche wieder abgeben. Also RUNTER."