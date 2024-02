Paris (www.aktiencheck.de) - Sieben Tage am Stück kann der Goldpreis jetzt schon nach Norden klettern, ohne dass es zu einer größeren Korrektur gekommen wäre, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Allerdings sei eine Beschleunigung des Anstiegs ebenfalls nicht zu erkennen. Es komme jetzt ganz darauf an, ob ein klarer Ausbruch über 2.037 bis 2.040 USD gelinge. In diesem Fall könnte der Kurs direkt weiter bis 2.076 USD und das frühere Zwischenhoch bei 2.088 USD klettern. Sollte der Goldpreis jetzt dagegen zurückfallen, hätten die Bullen an der 1.998-USD-Marke die Chance, den nächsten Ausbruchsversuch zu starten. Dagegen wäre ein Bruch von 1.982 USD weiterhin bärisch zu werten. (22.02.2024/ac/a/m)



