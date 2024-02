"Da die Wirtschaft so stark ist, haben wir das Gefühl, dass wir die Frage, wann wir mit der Senkung der Zinssätze beginnen sollten, vorsichtig angehen können." Man wolle mehr Beweise dafür sehen, dass die Inflation nachhaltig auf 2 Prozent zurückgehe. "Unser Vertrauen steigt. Wir wollen einfach mehr Vertrauen, bevor wir den sehr wichtigen Schritt machen, die Zinsen zu senken." Wie bereits auf einer Pressekonferenz am Mittwoch habe er gesagt, dass es unwahrscheinlich sei, dass der FOMC diesen ersten Schritt im März machen werde, den die Futures-Märkte bereits erwartet hätten.



"Wir werden den Ausblick auf der März-Sitzung aktualisieren. In der Zwischenzeit ist jedoch nichts passiert, was mich zu der Annahme veranlassen würde, dass die Leute ihre Prognosen drastisch ändern würden", habe er gesagt und angemerkt, dass "die Zeit für Zinssenkungen kommen wird", aber vielleicht noch nicht gleich.



Powell habe sich allgemein optimistisch über die Wirtschaft geäußert und darauf hingewiesen, dass die Inflation zwar immer noch über dem Zielwert der FED liege, sich aber abgeschwächt habe, während der Arbeitsmarkt stark sei. Wie das Arbeitsministerium am Freitag mitgeteilt habe, sei die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Januar um 353.000 gestiegen. Das größte Risiko gehe von geopolitischen Ereignissen aus, habe er gesagt.



Aktuell gehe nur noch eine Minderheit von rund 15 Prozent laut dem Fed Watch Tool davon aus, dass die Zinsen schon im März sinken würden. Für die Mai-Sitzung sehe es dann etwas besser aus, hier würden rund 65 Prozent von sinkenden Zinsen ausgehen. Allerdings müsse man anmerken, dass dies noch vor zwei Wochen deutlich gewesen sei.



Die nachlassende Hoffnung auf fallende Zinsen habe die US-Renditen und damit auch den US-Dollar beflügelt und für Druck bei Gold gesorgt. Dennoch sollten Anleger etwas über das tägliche Klein-klein hinausblicken. Sobald der Markt eine etwas vorsichtigere Zinssenkungspolitik eingepreist habe, dürfte es auch mit dem Goldpreis wieder aufwärtsgehen. (05.02.2024/ac/a/m)







