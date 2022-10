Bonn (www.aktiencheck.de) - Der deutliche Anstieg der 10-jährigen Realzinsen in den USA von -1,0% im März auf rund +1,7% im September setzte das Edelmetall nachhaltig unter Druck, so dass die weltweiten Bestände an börsengehandelten Produkten, die mit physischen Goldbeständen unterlegt sind, Ende September mit 3.548 Tonnen unter das Niveau vom Jahresanfang fielen, so die Analysten von Postbank Research.



Ein Abwertung des US-Dollars dürfte in den nächsten Monaten hingegen höchstwahrscheinlich ein wichtiger Treiber für den Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) sein. Risiken für den US-Dollar könnten sich aus der Bewertung, der Positionierung und wahrscheinlich weiteren Interventionen der Zentralbanken ergeben - was Gold unterstützen würde. Darüber hinaus könnten die Goldanleger früher oder später die Anhebung der Leitzinsen als weniger bedrohlich für den Goldpreis ansehen als bisher. Die Anleger könnten sich allmählich mit der aggressiven Haltung der FED und ihrer Endzins-Prognose arrangieren.



Der Goldpreis in USD könnte im Jahr 2023 über Erholungspotenzial verfügen. (Ausgabe vom 24.10.2022) (25.10.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



