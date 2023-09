"Obwohl es einige Unsicherheiten an den Aktienmärkten gab, zeigte sich der Dollar-Index mit einem Stand von 105 stark", habe er gesagt. "Langfristig bin ich bullish für Gold, aber kurzfristig sieht das technisch gesehen nicht gut aus. Die Charts sagen uns, dass kurzfristige Anstiege verkauft werden. Ich vermute, dass dies auch in der nächsten Woche der Fall sein wird. Wir werden sehen, dass mehr Long-Positionen liquidiert werden."



Auf der anderen Seite möge Colin Cieszynski, Chief Market Strategist bei SIA Wealth Management, was die Charts ihm sagen würden. "Ich bin bullish für Gold in der kommenden Woche", habe er gesagt. "Technische Indikatoren wie der Preis, der über seiner 20-Tage-Linie notiert, und Oszillatoren, die nach oben zeigen, deuten darauf hin, dass Gold jetzt für eine Rally bereit sein könnte."



In dieser Woche hätten 13 Wall-Street-Analysten an der Umfrage von Kitco News teilgenommen. Vier Experten oder 31 Prozent hätten höhere Goldpreise in der nächsten Woche erwartet, während fünf Analysten oder 38 Prozent einen Preisrückgang vorhergesagt hätten. Weitere vier Analysten oder 31 Prozent hätten erwartet, dass Gold in der neuen Woche seitwärts handle.



Gleichzeitig hätten 474 Personen an der Online-Umfrage teilgenommen. Davon hätten 222 Befragte oder 47 Prozent erwartet, dass Gold in der nächsten Woche steigen werde. Weitere 169 oder 36 Prozent hätten erwartet, dass es niedriger notieren werde, während 83 Wähler oder 17 Prozent in naher Zukunft neutral gewesen seien.



Grundsätzlich sei es ein positives Zeichen für Gold, dass der Optimismus abnehme. Doch ein weiteres Tief sei kurzfristig noch nicht ausgeschlossen. Schließlich sei nach wie vor ein großer Teil der Privatanleger bullish eingestellt, was in der Regel an einem zyklischen Tief nicht der Fall sei. Mittel- und langfristig bleibt DER AKTIONÄR allerdings bullish. (11.09.2023/ac/a/m)







