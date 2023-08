Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis drehe am Nachmittag ins Plus, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Warum sei das wichtig? Der Markt versuche aktuell auszuloten, ob die US-Notenbank die Zinsen weiter anheben werde oder nicht. Vor allem der starke Arbeitsmarkt habe die Zinsanhebungen der FED gestützt. Aus Sicht der Inflation dürfte ein weiterer Zinsschritt nicht zwingend nötig sein. Nun sei der aktuelle Jobreport sicher keine Entwarnung. Aber dass die US-Wirtschaft weniger Stellen als erwartet geschaffen habe, sei - so komisch das klingen möge - ein Lichtblick. Damit könnte langsam Entspannung auf den angespannten Arbeitsmarkt kommen.Technisch habe der Goldpreis noch kein neues Kaufsignal generiert. Der aktuelle Sprung zurück über die Marke von 1.940 USD sei aber zumindest ein Etappensieg der Bullen. (04.08.2023/ac/a/m)