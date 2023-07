"Die Renditen am Anleihemarkt sind derzeit so hoch wie seit vielen Jahren nicht, das gilt wegen der invertierten Zinskurven vor allem für die kürzeren Laufzeiten. Und wenn erst einmal das Hoch der Leitzinsen erreicht ist und die Zinssenkungen beginnen, dann winken auch noch Kursgewinne bei den Bonds. Da müsste Gold schon sehr dynamisch laufen, um dies und die Inflation obendrein zu schlagen."



Außerdem wirke es für viele, als gäbe es ohnehin keine Krise, immerhin seien noch viele Bereiche der Wirtschaft stabil oder würden sogar weiter wachsen. Dass das täuschen und zum Bumerang werden könne, möge sein. Aber wer das nicht erkennen könne oder wolle, sehe ebenso keine Notwendigkeit, bei Gold einzusteigen. Vor allem nicht bei diesem Chartbild. Denn kaum etwas könne mehr abschrecken als ein gescheiterter Ausbruchsversuch nach oben. Dass Gold im Mai das alte, schon im Frühjahr 2022 vergeblich attackierte Rekordhoch aus dem Sommer 2020 bei 2.075 US-Dollar pro Feinunze kurz überwunden, dann aber sofort abgedreht habe und dynamisch gefallen sei, wirke für viele wie eine Betonmauer, wie ein Beweis dafür, dass da Edelmetall dort nicht vorbeikommen könne. Aber sei das wirklich so?



Nicht unbedingt, erkläre Gehrt. "Die Argumente für Gold würden sehr schnell sehr viel größer, wenn sich herausstellen sollte, dass ein immer noch starker Arbeitsmarkt und ein trotz hoher Zinsen überraschend stabiler Immobilienmarkt nicht ausreichen, um die Gesamtwirtschaft zu stabilisieren - was für die USA und Europa gleichermaßen gälte. Und wenn man realisiert, dass genau diese Bereiche, die man weiter als stark ansieht, dann dafür verantwortlich sind, dass die Leitzinsen weiter steigen und länger als gedacht hoch bleiben müssen. Denn dann wären gleich beide Argumente gegen den "sicheren Hafen" Gold auf einmal dahin. Aber zunächst müsste das Chartbild in Position gebracht werden, sprich der Aufwärtstrend muss wieder aufgenommen werden. Und da hätten die Bullen jetzt zwar eine Chance. Aber die müsste man eben auch nutzen."



Im Chartbild werde sichtbar, dass es gelungen sei, den Goldpreis über der Supportzone 1.877/1.890 US-Dollar und der knapp darunter bei 1.868 US-Dollar verlaufenden 200-Tage-Linie zu stabilisieren. "Das ist zwar schon mal gut. Aber erst, wenn Gold sich mit Schwung von dieser Zone absetzt und die jetzt angegangene Widerstandszone 1.932/1.960 US-Dollar bezwungen hätte, wäre aus der reinen Chance ein echtes, aufwärts weisendes Chartsignal geworden, das die Basis für einen neuen Anlauf an die Rekordmarke bieten würde. Noch also sollte man sich eines neuen Aufwärtsimpulses nicht zu sicher sein, da bliebe noch ein wenig Arbeit für die Bullen zu tun." (12.07.2023/ac/a/m)





