Der Wert des Goldes, einschließlich der Goldeinlagen und des getauschten Goldes, sei im April auf 15,52 Milliarden Dollar von 14,55 Milliarden Dollar gestiegen. Der Kauf im April sei erfolgt, nachdem der Gouverneur der Polnischen Zentralbank, Adam Glapinski, erklärt habe, dass Polen im Jahr 2021 seine Goldbestände um 100 Tonnen aufstocken wolle.



"Warum besitzt die Zentralbank Gold? Weil Gold auch dann seinen Wert behält, wenn jemand dem globalen Finanzsystem den Strom abdreht", habe Glapinski einer Zeitung gesagt. "Natürlich gehen wir nicht davon aus, dass dies passieren wird. Aber wie das Sprichwort sagt - vorgewarnt ist immer versichert. Und die Zentralbank muss auch auf die ungünstigsten Umstände vorbereitet sein. Deshalb sehen wir einen besonderen Platz für Gold in unserem Devisenmanagementprozess"



Freilich sollte man nicht unerwähnt lassen, dass die Türkei zuletzt ein großer Goldverkäufer gewesen sei. In der Türkei wolle man durch Goldverkäufe die Inlandsnachfrage decken und somit Goldimporte reduzieren.



Der Trend, dass Zentralbanken als Käufer auf dem Goldmarkt auftreten würden, solle sich nach Ansicht vieler Volkswirte fortsetzen. Sie gelte als ein Faktor hinter dem Goldpreisanstieg. Entscheidender dürfte aber Terminmarkt werden - und kurzfristig die Charttechnik. Und die signalisiere noch ein weiteres zyklisches Tief, bis der Goldpreis bereit sei, wieder in Richtung Allzeithoch zu steigen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis präsentiert sich zum Auftakt in den Dienstag schwach, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Damit wachse die Wahrscheinlichkeit, dass der Goldpreis am Freitag nur eine Zwischenerholung auf das Parkett gelegt habe. Für schlechte Stimmung sorge James Bullard von der St. Louis FED, der noch weitere zwei Zinsanhebungen im laufenden Jahr sehe. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Juni sei wieder auf 20 Prozent gestiegen.Ein positiver Trend halte hingegen an: Die Notenbanken würden weiter Gold kaufen. Auffällig: Im April sei es die Polnische Zentralbank gewesen, die 14,8 Tonnen Gold gekauft habe, was der größte Kauf seit Juni 2019 gewesen sei. Nach Angaben der polnischen Nationalbank seien die Goldreserven des Landes im vergangenen Monat von 7,352 Millionen auf 7,828 Millionen Feinunzen (243,5 Tonnen) gestiegen. Dies sei der größte Anstieg seit Juni 2019 gewesen, als Polens Reserven um 94,9 Tonnen gestiegen seien.