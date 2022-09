Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Notenbank habe die Zinsen um weitere 75 Basispunkte angehoben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



Eigentlich keine Überraschung, dennoch sei es anschließend turbulent zu an den Märkten zugegangen. Die Aktienmärkte seien eingeknickt, Gold habe zulegen können. Entwarnung könne aber damit noch nicht gegeben werden. Die Bullen hätten die Marke von 1.680 USD bislang nicht zurückerobern können.



Kupfer, Öl, Weizen, Bauholz - in den vergangenen Monaten seien praktisch alle Rohstoffe gefallen. Das sei kein Verhalten, das typisch für ein inflationäres Umfeld sei, so Bußler. Lieferkettenprobleme, Produktionskapazitäten, die zwar vorhanden, aber am falschen Platz sitzen würden, hätten zu der Inflation geführt. Die FED nutze nun das einzige Mittel, das ihr zur Verfügung stehe: Zinsanhebungen. Aber wie sollten diese Zinsanhebungen die Probleme beseitigen? Noch dazu gebe die US-Notenbank ihren Maßnahmen gar keine Zeit, um Wirkung zu entfalten. Die Notenbank sei im Panikmodus. Der GDP Now Indikator der Atlanta-FED signalisiere nur noch ein schwaches Wachstum von 0,3%. Gut möglich, dass die US-Wirtschaft das dritte Quartal in Folge schrumpfe. Eine Rezession sei kaum noch zu vermeiden und die FED wisse das auch. Wolle sie vielleicht sogar eine Rezession, um den Arbeitsmarkt zu schwächen und so die Lohn-Preis-Spirale aufzuhalten? (22.09.2022/ac/a/m)

