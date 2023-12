Paris (www.aktiencheck.de) - Die Trendwende nach dem neuen Rekordhoch bei 2.145 USD belastete den Goldpreis in den letzten Tagen und führte zu einem Bruch der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe des Supports bei 2.009 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.In der Folge sei der Kurs des Edelmetalls auf Kurse um 1.970 USD abgesackt. Dort sei gestern Abend eine massive Aufholjagd gestartet, die den Goldpreis wieder über 2.009 USD zurückbefördert habe und jetzt die Kurshürde bei 2.039 USD erreiche.Der Abverkauf seit dem 7. Dezember sei mittlerweile gekontert und nur die Hürde bei 2.039 USD bremse die Bullen aktuell noch ein. Darüber könnte der Kaufimpuls, der gestern eingesetzt habe, direkt bis 2.055 USD und an das alte Rekordhoch bei 2.076 USD führen. Dort wäre eine erste Korrektur zu erwarten. Ob anschließend ein Anstieg über die Barriere und an den Bereich um 2.130 USD gelinge, sei aktuell dennoch fraglich. Sollte Gold dagegen von 2.039 USD abprallen und unter 2.009 USD fallen, müsste der Support bei 1.998 USD verteidigt werden, um nicht in eine zweite steile Verkaufswelle gen 1.931-USD-Marke zu geraten. (14.12.2023/ac/a/m)