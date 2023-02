Dies sehe auch Mining Hall of Famer und Investment-Legende Ross Beaty so. In einem Interview mit Investing News Network habe Beaty über die Aussichten für den Goldpreis gesprochen. Er sei sicher, dass Gold ein neues Allzeithoch erreichen "und in neue Terrains segeln wird". Schon in der Vergangenheit habe es zahlreiche Faktoren gegeben, die den Goldpreis eigentlich hätten beflügeln sollen. Der Krieg in der Ukraine, die Spannungen zwischen China und Taiwan, die rücksichtslosen Ausgaben der Regierungen quer über den Erdball und schließlich auch noch die rekordhohe Inflation.



Doch der US-Dollar habe den Goldpreis vor allem im vergangenen Jahr im Zaum gehalten. Doch jetzt, da der US-Dollar zur Schwäche neige, falle dieses Hindernis weg und der Goldpreis könne sich auf den Weg nach oben machen. Seit dem Beginn dieser Entwicklung, also seit Anfang November, habe Gold einen glorreichen Lauf hinter sich. Bis heute sei es um 300 US-Dollar gestiegen (Das Interview sei vergangene Woche auf der Vancouver Resource Investment Conference geführt worden), das sei "wunderbar", so Beaty. "Für mich bestätigt das die Gründe, warum ich hinsichtlich Gold optimistisch bin." Seiner Ansicht nach seien zahlreiche Junior-Unternehmen nach wie vor unterbewertet und es gebe einen entsprechend großen Spielraum nach oben.



Der Rücksetzer bei Gold sei überfällig gewesen. Das Edelmetall habe in knapp drei Monaten mehr als 300 Dollar zulegen können. Größere Korrekturen habe es bislang nicht gegeben. Dennoch habe Beaty Recht: Es gebe zahlreiche Faktoren, die den Goldpreis beflügeln dürften. Daher dürfte ein neues Allzeithoch nur eine Frage der Zeit sein. (06.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat in den vergangenen Tagen seine mehr als verdiente Korrektur begonnen, so Markus Bußler von "Der Aktionär".Insbesondere der starke US-Arbeitsmarktbericht am Freitag habe aus fundamentaler Sicht für die Korrektur herhalten müssen. Doch mittelfristig sollte dies nur ein kleiner Stolperstein auf dem Weg nach oben sein.