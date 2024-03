Beflügelt worden sei der Goldpreis zuletzt von den Signalen der US-Notenbank. Zwar habe die FED den Leitzins am Mittwoch erwartungsgemäß unverändert, die Zinswende in den USA rücke allerdings nun zeitlich näher. Die FED habe für den weiteren Jahresverlauf weiterhin drei Zinssenkungen angedeutet. Experten würden erwarten, dass der Zinssenkungszyklus im Juni starten könnte. Zinslose Edelmetall wie insbesondere Gold und Silber würden davon profitieren.



Zudem gelte Gold als beliebte Anlage in Krisenzeiten. Angesichts der Vielzahl der weltweiten Krisenherde, insbesondere im Nahen Osten, würden deswegen immer mehr Menschen auf das Edelmetall setzen. Auch die Entwicklung des Ukraine-Kriegs und damit die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts versetze immer mehr Anleger in Sorge.



Und auch Notenbanken seien zuletzt vermehrt als Käufer aufgetreten, insbesondere die chinesische Zentralbank PBoC. Die PBoC habe bereits im vergangenen Jahr laut Daten des World Gold Council die Goldkäufe der Zentralbanken, die fast das Rekordniveau aus dem Vorjahr erreicht hätten, angeführt. Auch in den vergangenen Monaten habe man zugekauft, allerdings nicht in dem großen Stil wie noch 2023.



"Der Aktionär" bleibe ganz klar bullish für den Goldpreis. Physische Edelmetalle wie z.B. Maple Leaf oder Krügerrand würden weiter zum Basisinvestment gehören. In einer Bullenphase würden sich Goldminenwerte aber je nach Hebel deutlich besser entwickeln. Anleger sollten deswegen ihr Portfolio um einige Goldaktien ergänzen. (21.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Während Anleger derzeit auf Aktien wie NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) oder MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) sowie insbesondere auf die Entwicklung des Bitcoins blicken, erhält Gold derzeit relativ wenig Aufmerksamkeit, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zu Unrecht - das Edelmetall habe zuletzt erstmals ein seiner Geschichte die Marke von 2.200 USD überwinden können. Zeitweise sei die Feinunze an der Börse in London sogar bereits für 2.220 USD gehandelt worden. Und auch in Euro befinde sich das Edelmetall in Rekordlaune. Vor Kurzem sei dem Goldpreis hier der Sprung über die 2.000-Euro-Marke gelungen.