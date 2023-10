Dies spiegele sich auch in einer Steigerung der Gesamtnachfrage im ersten Halbjahr um sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr wider. Die Investment-Nachfrage, einschließlich Goldbarren und -münzen, habe sich auf insgesamt 582 Tonnen belaufen. Der einzig rückläufige Bereich seien physische ETFs gewesen, die Abflüsse von 50 Tonnen verzeichnet hätten.



Der Goldpreis habe sich in den ersten drei Quartalen 2023 in einer Range von 1850 bis 2000 Dollar pro Unze bewegt und sei von Sorgen um Inflation und Zinserhöhungen der Zentralbanken beeinflusst worden.



Die globale Inflation und die Zinserhöhungen der meisten Zentralbanken seien die Haupttreiber des Goldpreises im Jahr 2023 gewesen. Obwohl er gegen Ende des dritten Quartals Schwäche gezeigt habe, liege er auf Jahressicht immer noch im Plus.



Crowell habe außerdem darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach Gold 2023 die nach Kryptowährungen um fast 50 Prozent übertroffen habe.



Die Daten der LBMA würden das widerspiegeln, was sich im Preis zeige: Trotz positiver Realzinsen in den USA bleibe die Nachfrage nach dem Edelmetall hoch. Das dürfte dazu führen, dass der Goldpreis stark anziehe, sobald die FED ihre restriktive Zinspolitik beende und der Markt beginne, Zinssenkungen einzupreisen. "Der Aktionär" bleibe bullish. (27.10.2023/ac/a/m)







