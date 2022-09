Paris (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) setzte seine Talfahrt auch in den letzten Tagen fort und unterschritt dabei das Zwischentief bei 1.727 und den Support bei 1.720 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Aktuell erreiche die zu Monatsbeginn gestartete Verkaufswelle das kurzfristige Abwärtsziel bei 1.703 USD, an dem eine weitere Richtungsentscheidung fallen dürfte. Denn der übergeordnete, Anfang März bei 2.070 USD begonnene und mittlerweile aus sieben Teilstrecken bestehende Abwärtstrend könnte dort neue Impulse erhalten.



Aufgrund der derzeitigen Abwärtsdynamik sollte man sich zunächst auf einen Bruch der 1.703-USD-Marke und Abgaben bis 1.688 und 1.680 USD einstellen. An den Tiefs der großen Handelsspanne der letzten Jahre könnten die Bullen dann das Ruder noch einmal herumreißen. Darunter käme es jedoch zu einem Einbruch bis 1.640 USD und später ggf. bis 1.615 und 1.600 USD. Sollte es dagegen zu einer Erholung ausgehend von 1.703 USD kommen, wäre ein Anstieg über 1.720 USD die Folge. Für eine nachhaltige Trendwende wäre es allerdings notwendig, dass der Goldpreis die Trendlinie auf Höhe von 1.740 USD zurückerobere und zudem über die Hürde bei 1.755 USD ausbreche. (01.09.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >