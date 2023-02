Paris (www.aktiencheck.de) - Mit mehr als 1.950 Dollar je Feinunze war Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) Mitte vergangener Woche so teuer wie seit knapp zehn Monaten nicht mehr, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly"."Sollte die Inflation zurückgehen, könnte dies für Goldbarren- und Münzinvestitionen Gegenwind bedeuten", prognostiziere die Senior-Markets-Analystin des World Gold Council, Louise Street. Umgekehrt könnten die anhaltende Abschwächung des Dollar und das nachlassende Tempo der Zinserhöhungen ihrer Meinung nach positive Auswirkungen auf die Nachfrage nach mit Gold besicherten ETFs haben.Für Furore habe die angekündigte Übernahme der australischen Newcrest Mining gesorgt, die zuletzt auf Platz 5 im Ranking der Edelmetallproduzenten gelegen habe. Der US-Goldminenbetreiber Newmont, mit einem Börsenwert von knapp 39 Milliarden Dollar Platzhirsch der Branche, biete 16,9 Milliarden Dollar für den Minenkonzern aus Down Under. Komme der Deal zustande, werde er einer der größten in der australischen Geschichte. Würden die Notenbanken, wie von einigen Marktteilnehmern prognostiziert, tatsächlich den Fuß vom zinspolitischen Gas nehmen, seien weitere Avancen möglich - sofern der Dollar nicht zu einem Comeback ansetze. (10.02.2023/ac/a/m)