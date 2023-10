"Die verfügbaren Branchendaten aus den ersten beiden Quartalen des Jahres 2023 zeigen, dass die Nachfrage nach Gold auf Rekordniveau liegt", habe Crowell in einem Interview mit dem NASDAQ-Newsletter Trade Talk gesagt. "Allerdings war die Nachfrage in Q1 viel stärker als in Q2." Sie habe gesagt, die Zentralbanken hätten in der ersten Jahreshälfte 387 Tonnen Gold gekauft, und die LMBA gehe davon aus, dass die Nachfrage aus diesem Sektor in der zweiten Jahreshälfte 2023 netto positiv bleiben werde.



Die Gesamtnachfrage nach Gold solle im ersten Halbjahr, einschließlich Investitionen und Schmuck, um 7 Prozent höher gewesen sein als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. "Insbesondere der Anlagesektor, der Barren und Münzen umfasst, belief sich auf insgesamt 582 Tonnen", habe sie gesagt. Sie habe jedoch darauf hingewiesen, dass der einzige rückläufige Bereich die börsengehandelten Fonds gewesen seien, die in diesem Zeitraum Nettoabflüsse von 50 Tonnen verzeichnet hätten.



"Die Inflation in den USA und weltweit und die Zinserhöhungen, die die meisten Zentralbanken (mit Ausnahme der chinesischen und japanischen) zur Bekämpfung der Inflation vornehmen, haben sich im Laufe des Jahres als Haupttreiber des Goldpreises erwiesen", habe sie gesagt. Trotz der Schwäche zum Ende des dritten Quartals sei der Goldpreis auf Jahressicht positiv. "Der Preisanstieg wurde in einer im Januar durchgeführten LBMA-Umfrage unter professionellen Goldanalysten vorhergesagt, die einen Durchschnittspreis von 1.859,90 Dollar für das gesamte Jahr ergab." Die Vorhersage sei zur Jahresmitte auf 1.930,33 Dollar angepasst worden.



Sicherlich würden aktuell noch die großen ETF-Käufe fehlen, um dem Goldpreis noch mehr Aufwind zu geben. Doch DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass diese mit einem Ende der Zinsanhebungen in den USA und einer sich eintrübenden Wirtschaft kommen würden. DER AKTIONÄR bleibe bullish für den Goldpreis. (27.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis tut sich aktuell noch schwer, die Marke von 2.000 Dollar zu überwinden, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch auf dem physischen Goldmarkt gebe es offensichtlich Rückenwind. Das jedenfalls sage Ruth Crowell, CEO der London Bullion Market Association (LBMA). So sei im Jahr 2023 eine noch nie dagewesene Goldnachfrage beobachtet worden, da die Zentralbanken in der ersten Jahreshälfte eine Rekordmenge von 387 Tonnen Gold gekauft hätten und der Appetit der Welt auf das Edelmetall andere alternative Anlagen in den Schatten stelle.