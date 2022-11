Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die letzten drei Monatstiefs hat der Goldpreis in einer sehr engen Spanne zwischen 1.614 USD und 1.617 USD ausgeprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein großer Abgabedruck habe sich nach dem Bruch der Marke von 1.680 USD zuletzt also nicht mehr feststellen lassen. Das sei umso bemerkenswerter, als dass die beiden Hochpunkte vom Sommer 2020 und März 2022 bei 2.072/2.070 USD ein klassisches Doppeltop gebildet hätten. Jetzt ergebe sich für das Edelmetall aber ein spannender Ausweg, denn die Trendwendeformation scheine zu versagen. Solche, ihre Wirkung verfehlende Kursmuster, würden oftmals schnelle dynamische Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung begünstigen. Dazu passe die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 1.693 USD) ebenso wie der Spurt über die Tiefs bei knapp 1.700 USD, mit dem das o. g. Doppeltop endgültig negiert werde. Und noch ein weiteres Puzzleteil gebe derzeit möglicherweise einen wichtigen Fingerzeig: Im Zwischenwahljahr komme es oftmals zu einer klassischen Jahresendrally an den Edelmetallmärkten. Die charttechnische Steilvorlage liefere der Goldpreis gerade. Die nächsten Anlaufziele würden sich dabei durch den Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 1.764 USD) und die alten Hochs bei gut 1.800 USD ergeben. (11.11.2022/ac/a/m)

