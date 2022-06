Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei rund 1.800 USD steht dem Goldpreis eine massive Unterstützungszone zur Verfügung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Selbst der Point & Figure-Chart trage dieser Bastion Rechnung, denn in dieser Chartdarstellungsform endeten die letzten drei Abwärtsbewegungen jeweils in diesem Dunstkreis. Der klassische Candlestickchart unterstreiche die Bedeutung der angeführten Haltemarke durch die Hochpunkte von 2011 und 2012. Knapp darunter stünden mit dem alten Korrekturtrend seit Sommer 2020 (akt. bei 1.743 USD) und der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.727 USD) eine weitere massive Kreuzunterstützung zur Verfügung. Doch es gebe auch einen Hoffnungsschimmer: Die 2. Jahreshälfte zähle traditionell zu den guten Edelmetall-Phasen. Letzteres gelte besonders für das laufende US-Zwischenwahljahr, welches innerhalb des vier Jahre umspannenden US-Präsidentschaftszyklus sogar den besten Teilabschnitt darstelle. Demnächst setze also wieder saisonaler Rückenwind ein. Für eine charttechnische Verbesserung sei dagegen eine Rückeroberung des alten Allzeithochs von 2011 bei 1.920 USD notwendig. Bei einem Spurt über die historischen Hochs bei 2.070/2.072 USD könnte die gesamte Kursentwicklung der letzten beiden Jahre zudem als "Tasse mit Henkel"-Formation interpretiert werden. (24.06.2022/ac/a/m)

