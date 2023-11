Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Oktober war für den Goldpreis ein ganz besonderer Börsenmonat, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst sei es zu einem Stresstest der Haltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei 1.840 USD) sowie den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 1.800 USD gekommen. Letztlich hätten diese Unterstützungen dann aber als Sprungbrett für eine dynamische Aufwärtsbewegung gedient. Letztere lasse eine markante weiße Monatskerze entstehen, welche zudem die Körper der vier vorangegangenen Börsenmonate umschließe. Es ergebe sich also ein vierfaches "bullish engulfing". Doch es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, denn das Edelmetall habe den höchsten Monatsschlusskurs der Historie nur um Haaresbreite verpasst! Aufgrund der beschriebenen Bewegungsdynamik dürfte der Goldpreis die Rekordstände bei 2.070/2.072 USD ins Visier nehmen, zumal der Faktor "Saisonalität" für zusätzlichen Rückenwind sorge. So komme es im November/Dezember des US-Vorwahljahres oftmals zu einer starken Kursentwicklung. Salopp formuliert: die etwas andere Jahresendrally! Ein letztes Argument: "triple bottoms never hold", laute eine alte Tradingweisheit. Die spiegelbildliche Situation liege derzeit beim Goldpreis vor. Entsprechend würde "triple tops always break" für ein ganz großes Investmentkaufsignal sorgen. (02.11.2023/ac/a/m)



