Paris (www.aktiencheck.de) - In den Wochen seit dem Erholungshoch vom August bei 1.807 USD brach der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) in einem insgesamt vier Abwärtswellen umfassenden Verkaufsimpuls unter die Tiefs der letzten zwei Jahre bei 1.688 und 1.676 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



In der Spitze sei der Kurs des Edelmetalls an das Kursziel bei 1.615 USD gefallen, das erste in einer Reihe kurzfristiger Zielmarken. Dort hätten die Bullen gestern die Gunst der Stunde genutzt und hätten einen massiven Konter gestartet, der mit dem Anstieg über 1.640 und 1.655 USD direkt den Einbruch der letzten Tage neutralisiert habe.



Mit dem Kurswechsel bei 1.615 USD sei diese Marke als eine der zentralen Ziele des Abwärtstrends bestätigt worden und durch den Anstieg über 1.655 USD jetzt die Chance auf eine deutliche Erholung bis 1.676 und 1.688 USD gekommen. Ob es sich um eine Trendwende handle oder später doch noch die Abwärtsziele bei 1.605 und 1.595 USD erreicht würden, dürfte sich am Hoch vom 21. September entscheiden. Denn über der Marke wäre ein massives Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.720 und 1.735 USD aktiviert. Um die gestrige Kaufwelle nicht mehr zu gefährden, sollte der Kurs jetzt über 1.630 USD verbleiben. Darunter wäre der Anstieg seinerseits gekontert. (29.09.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Goldpreis



