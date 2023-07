Paris (www.aktiencheck.de) - Ende Juni stoppte der bisherige, am neuen Allzeithoch bei 2.079 USD begonnene Abwärtstrend und der Goldpreis konnte sich ausgehend von einem Tief bei 1.892 USD erholen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Zunächst sei dieser Anstieg in Form einer bärischen Flagge verlaufen, habe jedoch mit dem Bruch der kurzfristigen Abwärtstrendlinie auf Höhe von 1.940 USD beschleunigt werden können. In der letzten Woche sei Gold bis an den Widerstand bei 1.959 USD angestiegen, sei dort jedoch in den letzten Tagen nach unten abgeprallt.Der Goldpreis befinde jetzt mitten im Richtungskampf und könnte vor einem weiteren Ausbruchsversuch noch einmal an den Support bei 1.940 USD zurückfallen. Hier sollte entsprechend der nächste Angriff auf 1.959 USD starten und bei einem erfolgreichen Ausbruch sogar schon bis 1.985 und 1.998 USD führen. Würden die Bullen dagegen an der Hürde bei 1.959 USD scheitern und breche Gold auch unter 1.940 USD ein, wäre bei 1.920 USD die nächste zentrale Unterstützung erreicht. Sollte sie nicht verteidigt werden, stünde bereits die Reaktivierung des Abwärtstrends und damit ein Abverkauf auf 1.885 und 1.840 USD auf der Agenda. (17.07.2023/ac/a/m)