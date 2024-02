Paris (www.aktiencheck.de) - Die zähe Seitwärtskonsolidierung der letzten Wochen wurde am Montag an der Unterseite perforiert und der Goldpreis am Dienstag mit einer steilen Verkaufswelle weit unter die kleinere Unterstützung bei 2.009 USD und auch unter die 1.998-USD-Marke gedrückt, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe sich die Korrekturphase seit dem Allzeithoch bei 2.145 USD wie erwartet fortgesetzt und eine Reihe von bärischen Signalen generiert. Allerdings könne der Goldpreis aktuell noch das wichtige Zielgebiet bei 1.982 USD verteidigen.Sollte der Wert jetzt auch unter 1.982 USD abverkauft werden, wäre die Chance auf ein frühes Ende der eben erst begonnenen Abwärtsphase verstrichen. In diesem Fall dürfte der Goldpreis direkt weiter bis 1.959 und 1.931 USD fallen. Mittelfristig könnte sogar ein Einbruch an den Supportbereich bei 1.884 bis 1.892 USD folgen. Starte dagegen bei 1.982 USD eine Erholung, gäbe es aufgrund der bisherigen Längenverhältnisse die theoretische Möglichkeit, dass dort die Korrektur seit dem Rekordhoch beendet worden sei. Für ein bullisches Signal, das diese These bestätige, bräuchte es allerdings einen Anstieg über 2.037 USD. (15.02.2024/ac/a/m)