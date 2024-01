Paris (www.aktiencheck.de) - Ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 2.145 USD startete beim Goldpreis im Dezember eine Korrekturphase, die zunächst bei 1.972 USD von einem weiteren Anstieg abgelöst wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Diesem sei es allerdings nicht gelungen, die alte Rekordmarke bei 2.076 USD nachhaltig zu überwinden und so habe Gold im neuen Jahr weiter zurückgesetzt. Seit dem Hoch bei 2.088 USD habe sich so ein Abwärtstrendkanal gebildet, der bislang als Fortsetzung der Korrektur seit dem neuen Rekordhoch gewertet werden müsse.In dieser Woche sei Gold gleich mehrfach von der Hürde bei 2.040 USD nach unten abgeprallt. Diese Schwäche könnte jetzt zu einem Abverkauf unter 1.998 USD und bis an das erste Kursziel der Korrekturphase bei 1.982 USD führen. Hier hätten die Bullen die Chance, eine Trendwende einzuleiten und mit einem Ausbruch über 2.040 und 2.055 USD Kaufsignale auszubilden. Sollte der Wert dagegen auch unter 1.982 USD fallen, wäre ein weiteres Verkaufssignal aktiviert worden, dem ein Einbruch auf 1.959 USD folgen dürfte. Letztlich sollte Gold in diesem Fall bis 1.931 und 1.916 USD durchgereicht werden, ehe sich der große Aufwärtstrend fortsetzen könne. (25.01.2024/ac/a/m)