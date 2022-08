Das World Gold Council habe kürzlich seine Dokumentarserie "Golden Thread" veröffentlicht, die auf YouTube zu sehen sei. Die von der BBC-Moderatorin und Mathematikerin Dr. Hannah Fry präsentierte Serie untersuche die verschiedenen Verwendungen von Gold in Religion, Kunst, Wissenschaft und Industrie. "Wir sind wirklich stolz auf die Arbeit, die das Team bei der Zusammenstellung der Serie The Golden Thread geleistet hat", habe Cavatoni gesagt.



Im März habe das World Gold Council bekannt gegeben, dass er mit den Distributed-Ledger-Unternehmen aXedras und Peer Ledger zusammenarbeiten werde, um das Goldbarren-Integritätsprogramm (GBI) zu entwickeln. Das Programm werde Goldtransaktionen auf einer Blockchain registrieren, so dass Gold nachverfolgt und zurückverfolgt werden könne. Das GBI befinde sich derzeit in der Entwicklung.



"Es geht darum, eine Art Blockchain-Datenbank aufzubauen, die der Branche hilft, die Berichterstattung zu standardisieren, die Integrität dieser Goldbarren zu verfolgen und bis hin zur Beschaffung zurückzuverfolgen, so dass man ein gutes Gefühl hat und weiß, woher das Gold stammt", habe Cavatoni erklärt.



Einige Goldanleger würden es vorziehen, dass ihr Gold netzunabhängig und unauffindbar sei, und würden befürchten, dass die Integration von Goldkäufen mit der Blockchain-Technologie die Beschlagnahmung des Goldes erleichtere. "Eine Branche muss das Vertrauen der Menschen genießen, die an ihr teilhaben wollen", habe Cavatoni gesagt. "Wenn das Vertrauen ein Hindernis für eine größere Akzeptanz von Gold ist, weil einige Leute denken, dass es besser ist, netzunabhängig zu sein als netzabhängig, dann würden wir lieber Vertrauen und Transparenz fördern und die Branche auf legitime Weise wachsen lassen und verbessern... Nichts von dem, was wir tun, wird irgendjemanden daran hindern, Gold einfach physisch zu beziehen." (09.08.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) denken fast alle Menschen an Goldmünzen oder gar Barren, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch das Edelmetall habe auch eine industrielle Verwendung und die nehme sogar zu. Gold-Nanopartikel könnten in die Chemotherapie zur Krebsbehandlung integriert werden. Der Sportwagen McLaren F1 verwende Goldfolie in seinem Motorraum als Hitzeschutz. Und Gold werde in Halbleitern für Handys und Computer verwendet.